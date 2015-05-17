Нуланд после визита в Киев едет в Москву для обсуждения Минских соглашений

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд

после визита в Киев и встречи с украинским руководством отправится в Москву для обсуждения вопросов урегулирования кризиса на востоке Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на официальное сообщение Государственного департамента США.

Читайте такжеУкраина требует от России полного выполнения Минских соглашений"Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд 17-18 мая проведет встречи в Москве с высокопоставленными российскими чиновниками для обсуждения дальнейших шагов реализации Минских договоренностей, после ее визита в Киев 14-16 мая и участия госсекретаря Керри в заседаниях в Сочи 12 мая. Она также обсудит двусторонние вопросы с российскими официальными лицами, а также познакомиться с представителями гражданского общества", - говорится в сообщении.