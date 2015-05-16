Нуланд: США готовы усилить свое участие в выполнении минских договоренностей

Такое заявление сделала помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд пребывая в Киеве. "Наш главный месседж во время посещения Украины - демонстрация того, что США готовы быть более глубоко вовлеченными для обеспечения полного выполнения минских договоренностей относительно безопасности, политических аспектов, а также гуманитарной помощи", - сообщила Виктория Нуланд цель своего визита в Украину.

Читайте такжеНуланд: Крым и часть Донбасса живут в условиях "господства террора"Также она отметила упорную работу украинских властей в проведении реформ. "Знаю, что Украина сейчас очень напряженно работает над тем, чтобы внедрять новые реформы в чрезвычайно трудное время для страны. Я также поднимала вопрос проведения конституционной реформы и вопросы децентрализации", - сказала Виктория Нуланд.

Помощник госсекретаря США также сообщила, что на встрече с украинскими властями обсуждалась работа миссии ОБСЕ. "Мы очень подробно обсудили то , каким образом ОБСЕ может действовать и усилить свою роль в содействии защите Широкино таким образом, чтобы Украина могла защитить Мариуполь", - сказала Виктория Нуланд, комментируя свои встречи с украинскими чиновниками.

"Мы также обсуждали очень конкретно вопрос границ, а именно - обеспечение доступа представителям ОБСЕ к линии всей границы для того, чтобы иметь возможность производить проверку всех грузов, прибывающих на территорию Украины", - отметила Виктория Нуланд.

Также она обратила внимание, что во время общения с представителями украинских властей значительное место было отведено работе рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам относительно того, каким образом обеспечить доставку гуманитарных грузов мирным жителям Донбасса.

Также помощник госсекретаря заявила: "Это мой первый визит (в Украину) с февраля, когда я сопровождала сюда госсекретаря (США Джона) Керри, и я улетаю из Украины с ощущением оптимизма, потому что я вижу, что вы очень упорно в эти тяжелые времена, несмотря на болезненность реформ, вы работаете над тем, чтобы создать демократическую, новую и чистую Украину".