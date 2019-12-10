"Переселенцы – тоже жители ОРДЛО": Зеленский в Париже озвучил свое видение "диалога с Донбассом"

Президент озвучил свое видение "диалога с Донбассом".

Президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным, чтобы внутренние переселенцы из Донбасса могли также присоединиться к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте также"Донбасс и Крым – это Украина": Зеленский в присутствии Путина очертил "красные линии", которые никогда не пересечет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже.

Глава государства отметил, что есть большое количество переселенцев из Донбасса, которые сегодня живут на контролируемой украинским правительством территории.

"И я с ними в диалоге... И я бы очень хотел, чтобы в Минске, я считаю, это правильно, чтобы в Минске, там, где есть представители, якобы представители, оккупированной части Донбасса, чтобы к ним присоединились еще несколько представителей, которые уехали (из Донбасса). Они реальные переселенцы и тоже жители оккупированного Донбасса", - сказал Зеленский.