Переговоры "нормандской четверки" продолжатся после встречи Зеленского с Путиным

Встреча лидеров Украины и России началась.

Переговоры лидеров стран «Нормандской четверки» прерваны ради отдельной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Как сообщается в Telegram-канале Офиса президента, сейчас встреча лидеров Украины и России началась. После нее возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата».

Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии. По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе. Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.