СМИ: Бильдт стал консультантом в компании российского олигарха Фридмана

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sveriges Radio.

Как отмечается, Бильдт примет участие в работе относительно нефтяных и газовых соглашений.

Также в этом году вице-председателем правления Letter One стал бывший министр торговли Великобритании Мервин Дэвис.

Напомним, ранее сообщалось, что Карл Бильдт стал членом Консультативного международного совета реформ при президенте Украины.

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Кроме него, членами совета стали: председатель комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок и активный член Европарламента Яцек Сариуш-Вольски, автор словацких реформ Миколас Дзуринда, экономист Андерс Аслунд, Андерс Кубилиус, который дважды был премьер-министром Литвы.