В СНБО сообщили, что за месяц Украина отбила 11 кибератак

В частности, постоянно атакуется банковская система, определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента.

Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в разговоре с журналистами после заседания, передает радио Свобода.

«Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени – за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой», – сказал Данилов.

Как отметил чиновник, тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые затрагивались сегодня на закрытом заседании СНБО.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне начала саммита в «нормандском формате».

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.