Генсек ОБСЕ выразил свои ожидания от будущей встречи Зеленского с Путиным

Томас Греиннгер надеется, что саммит лидеров "нормандской четверки" поможет "осуществить мужественные шаги на пути установления мира для людей на Донбассе".

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер подчеркивает необходимость осуществления шагов для "восстановления мостов" между Россией и Украиной.

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Об этом Гремингер заявил на пресс-конференции по итогам заседания 5-6 декабря Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте организации.

По его словам, сегодня в рамках заседания Совета министров ОБСЕ состоялось мероприятие, посвященное пятилетней деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он отметил, что в Украине сейчас можно наблюдать "окно возможностей", которое облегчает работу миссии по мониторингу ситуации на местах.

"Эти сдвиги демонстрируют одну вещь - что возможно восстанавливать мосты как политически, так и практически. И совершать малые шаги для улучшения жизни людей. Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах, чтобы восстановить мосты между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - сказал Гремингер.

Он выразил надежду, что "на следующей неделе саммит лидеров "нормандской четверки" предоставит сторонам решительный политический сигнал, чтобы осуществить мужественные шаги на пути установления мира для людей на Донбассе".