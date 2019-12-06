цей матеріал доступний українською

Генсек ОБСЕ выразил свои ожидания от будущей встречи Зеленского с Путиным

17:05, 06 декабря 2019
Политика
170 0
9 декабря состоится встреча "нормандской четверки" / фото eurointegration.com.ua

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер подчеркивает необходимость осуществления шагов для "восстановления мостов" между Россией и Украиной.

Читайте также"Будет пристрелка": эксперт спрогнозировал, какой будет встреча Зеленского с Путиным

Об этом Гремингер заявил на пресс-конференции по итогам заседания 5-6 декабря Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте организации.

По его словам, сегодня в рамках заседания Совета министров ОБСЕ состоялось мероприятие, посвященное пятилетней деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он отметил, что в Украине сейчас можно наблюдать "окно возможностей", которое облегчает работу миссии по мониторингу ситуации на местах.

"Эти сдвиги демонстрируют одну вещь - что возможно восстанавливать мосты как политически, так и практически. И совершать малые шаги для улучшения жизни людей. Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах, чтобы восстановить мосты между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - сказал Гремингер.

Он выразил надежду, что "на следующей неделе саммит лидеров "нормандской четверки" предоставит сторонам решительный политический сигнал, чтобы осуществить мужественные шаги на пути установления мира для людей на Донбассе".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"
Теги: #Донбасс