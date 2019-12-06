Зеленский: важно установить ответственность за нарушение режима "тишины" на Донбассе

По словам президента, во время запланированных переговоров в "нормандском формате" хочет договориться о сроках большого обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности установления ответственности за нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"20 раз все говорили о том, что будет прекращен огонь, 20 раз это объявляли, это правда и 20 раз это ничем не закончилось, поэтому для меня самое главное, с чем я поеду будет результат, с чем я вернусь домой в родную Украину", - заявил он.

По словам президента, во время запланированных переговоров в "нормандском формате" он хочет договориться о сроках большого обмена удерживаемыми лицами с РФ.

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"Поэтому я хочу точно понимать, что если мы идем по "Минску", то обмен - сколько людей? Что такое "всех на всех"? Есть списки согласованных и списки несогласованных. Самое главное - сколько людей мы можем вернуть домой, сколько конкретно и когда?" - добавил президент.

"Второй вопрос - прекращение огня. Кто за это несет ответственность? Не только ОБСЕ, это для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня - мы будем говорить не в "минском формате", а будем смотреть глаза в глаза с президентом РФ. Я очень хочу верить, чтобы и Германия и Франция будут нас поддерживать. Если что-то пойдет не так, я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне. В любом случае Европа поддерживает Украину, потому что мы правы", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.