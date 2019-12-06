Кабмин имеет совместный план работы с Аваковым - премьер

Гончарук заявил, что с главой МВД имеет рабочие отношения.

Нынешнее правительство имеет совместный план работы с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук, передает "РБК-Украина".

Гончарук отметил, что в Кабмине премьер не управляет отдельными министерствами или органами.

"С Арсеном Аваковым у меня рабочие отношения. У нас есть совместный план, который согласован в целом правительством", - отметил Гончарук. И добавил, что в координации с МВД готовится несколько новых проектов.

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"Поэтому я рассматриваю сотрудничество с министром Аваковым через призму конкретных дел и проектов. Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем", - поясняет премьер.

Как сообщал УНИАН, Аваков допускает, что МВД может возглавить женщина.