Кабмин имеет совместный план работы с Аваковым - премьер
16:54, 06 декабря 2019Политика
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Гончарук заявил, что с главой МВД имеет рабочие отношения.
Гончарук рассказал о работе с Аваковым / Фото: УНИАН
Нынешнее правительство имеет совместный план работы с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Об этом заявил премьер Алексей Гончарук, передает "РБК-Украина".
Гончарук отметил, что в Кабмине премьер не управляет отдельными министерствами или органами.
"С Арсеном Аваковым у меня рабочие отношения. У нас есть совместный план, который согласован в целом правительством", - отметил Гончарук. И добавил, что в координации с МВД готовится несколько новых проектов.
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"Поэтому я рассматриваю сотрудничество с министром Аваковым через призму конкретных дел и проектов. Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем", - поясняет премьер.
Как сообщал УНИАН, Аваков допускает, что МВД может возглавить женщина.
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