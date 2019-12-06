"Будет пристрелка": эксперт спрогнозировал, какой будет встреча Зеленского с Путиным

Он предположил, что в отношении войны на Донбассе Путин и Зеленский обсудят вопрос "второго эшелона" – обмен пленными и проблемы социально-гуманитарного характера.

Главными темами двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, скорее всего, станут социально-гуманитарные и газовые вопросы.

Читайте такжеНормандский саммит: у Путина подтвердили запланированную отдельную встречу с Зеленским в Париже

Такой прогноз дал эксперт по международной политике, аналитик Игар Тышкевич. По его мнению, первая личная встреча Зеленского с Путиным в Париже будет своеобразной "пристрелкой", передает «Обозреватель».

"Поскольку это первая встреча, то я не думаю, что будет обсуждаться какая-то конкретика. Но это может быть такая борьба: кто более выносливый, кто кого напугает... по крайней мере, Путин попытается напугать, попытается угрожать, давить. "Пристрелка" будет", – предупредил Тышкевич.

Он предположил, что в отношении войны на Донбассе Путин и Зеленский обсудят вопрос "второго эшелона" – обмен пленными и проблемы социально-гуманитарного характера.

Также, предположил эксперт, разговор может коснуться поставок газа.

"Но когда они будут говорить про газ, то Путин, среди прочего, поднимать вопрос арбитражей. Отказа (Украины. – Ред.) от них", – подчеркнул он.