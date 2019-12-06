Зеленский: ВСУ есть и будут гарантом результативности всех дипломатических переговоров

По словам президента, армия должна постоянно развиваться, а боеспособность должна укрепляться.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Вооруженные силы Украины есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий по достижению мира на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«Без преувеличения, наша страна существует благодаря вам. Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать, поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь необходимые изменения для ВСУ, будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО», - заверил он.

По словам Зеленского, армия должна постоянно развиваться, а боеспособность должна укрепляться. «Все вы должны почувствовать, насколько сильно вы нужны государству и каждому украинцу», - подчеркнул он.

«Наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку», - подчеркнул президент.