В Кремле заявили, что Путин едет в Париж «способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта»

Также Путин намерен провести двухсторонние встречи с главами Франции, Германии и Украины.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин едет в Париж на встречу глав государств «нормандского формата» «способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта».

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что касается настроя – настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтеративности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих Минских договореностей», - сказал Песков.

Он сообщил, что, кроме того, Путин намерен провести двухсторонние встречи с главами Франции, Германии и Украины.

На вопрос, как в Кремле отреагировали на идею президента Украины Владимира Зеленского создать на востоке Украины муниципальную стражу, Песков ответил: «Мы узнали это из сообщения в СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаю возможным, будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение предметное, профессиональное, и уже по итогам можно будет что-то говорить».

Говоря о протестах в Париже против пенсионной реформы, Песков выразил уверенность, что власти Франции смогут обеспечить необходимые условия для проведения этой встречи саммита.

Как сообщали СМИ, Зеленский на встрече с активистами, пострадавшими в результате разгона акции протеста в центре Киева в ночь на 30 ноября 2013 года, заявил о намерении на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря предложить идею создания «муниципальной стражи» на Донбассе.