"Как в детском саду": в зале Верховной Рады Украины произошла стычка
12:08, 05 декабря 2019Политика
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Несколько депутатов побежали к рабочим местам членов фракции "Европейская солидарность", а Разумков призвал их успокоиться и прекратить драку.
После этого пленарное заседание продолжилось / фото УНИАН
В сессионном зале Верховной Рады Украины произошла небольшая потасовка.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько народных депутатов побежали к рабочим местам членов фракции "Европейская солидарность", расположенным возле колонн.
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В это время председатель парламента Дмитрий Разумков сказал, обращаясь к депутатам: "Уважаемые коллеги, успокойтесь, прекратите в зале драку". Он призвал депутатов вернуться на свои рабочие места.
"Вы, как в детском саду - сядьте каждый на свое место. Ну, взрослые люди", - сказал Разумков.
После этого пленарное заседание продолжилось.
Возле места потасовки был замечен внефракционный народный депутат Андрей Иванчук.
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