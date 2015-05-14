Представители так называемого “финансового Майдана” перекрыли движение на Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, около двух десятков митингующих, которые требуют национализации одного из коммерческих банков, вышли на проезжую часть на улице Грушевского напротив Кабмина.

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