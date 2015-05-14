Представители так называемого “финансового Майдана” перекрыли движение на Грушевского
16:39, 14 мая 2015Политика
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Представители так называемого “финансового Майдана” перекрыли движение по улице Грушевского напротив здания правительства.
Финансовый майдан перекрыл улицу / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, около двух десятков митингующих, которые требуют национализации одного из коммерческих банков, вышли на проезжую часть на улице Грушевского напротив Кабмина.
Читайте такжеПротестующие под КГГА направились в сторону правительственного квартала, перекрыв Крещатик (фото)Еще около двух десятков участников акции стоят на тротуаре со стороны правительственного здания. Движение транспорта заблокировано в обоих направлениях по улице Грушевского. Заблокированным оказался также общественный транспорт: маршрутки и муниципальные автобусы.
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