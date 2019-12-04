Есть несколько групп: российский политолог рассказал, что думают в окружении Путина об Украине

Российский политолог объяснил взгляды окружения Путина на внешнюю политику.

В российском руководстве есть несколько блоков, все они – путинисты, между ними нет никакого конфликта, но они исповедуют разное отношение к Украине.

Такое мнение высказал политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов, передает Главред.

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"В России сейчас то, что можно назвать военно-историческим обществом, которое объединяет всех деятелей путинского милитаризма. Туда входят Нарышкин, Мединский, Чемезов, крупные олигархи, главы государственных корпораций и т.д. Все эти люди настроены в том же ключе, что и, например, Сергей Караганов и многие российские статусные военные эксперты. Их идея такова: Россия должна двигаться безо всяких правил на внешний мир, захватывать все, что плохо лежит, игнорировать старые международные договоры и использовать их в своих целях, на свою пользу там, где это выгодно", – сказал Морозов.

По словам политолога, для этой части политической среды Украина вообще не существует в каком-то смысле слова. Они уверены, что украинцы не имеют собственной государственности и, по сути, просто отказывают украинскому народу в праве на его историческое существование.

В то же время есть вторая группа, которая считает, что избыток агрессии со стороны России в отношении окружающего мира нужно сократить.

"Эти люди – тоже сторонники активной политики, но считают, что не нужно симулировать войну там, где ее нет. Они считают, что российская пропаганда слишком агрессивна в отношении собственного населения, потому что де-факто большой войны нет. А российская пропаганда сегодня такая, будто Россия сражается с марсианами, и нужна полная мобилизация", – добавил эксперт.

Также представители второго блока считают, что не нужно раздувать каждый конфликт, в том числе и с Украиной. К этой группе относятся люди, которые занимаются банкингом, IT-индустрией, глобальными проектами.

"В России есть много людей, которые в той или иной форме заинтересованы в развитии в самой России элементов глобальной экономики. Они, конечно же, настроены несколько по-другому, нежели те, кто занимаются продажей оружия", – резюмировал эксперт.