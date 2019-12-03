Ясько пока будет оставаться председателем делегации в ПАСЕ - Арахамия

На заседании 2 декабря фракция «Слуга народа» решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Ясько.

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько пока остается председателем постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос о том, что накануне фракция «Слуги народа» приняла решение поддержать Ясько на должность председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, и кто в связи с этим будет возглавлять делегацию в ПАСЕ.

«Пока она. Если окажется, что это слишком много работы, то мы вместе с Лизой пообщаемся и определим кого-то нового, если в этом будет необходимость», - сказал Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три фракции призвали уволить Яременко с должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Арахамия не исключил, что парламент во время пленарной недели 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко от должности председателя комитета.

На заседании 2 декабря фракция «Слуга народа» решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Ясько.