Путин соревнуется с Порошенко за симпатии западных лидеров - эксперты

Директор Международного центра демократических преобразований (Венгрия) Иштван Гярмати отметил, что в России сейчас практически нет шансов склонить на свою сторону кого-то из западных лидеров. Украина же может заполучить еще большую поддержку международного сообщества, передает «Апостроф».

«Запад поддерживает Украину сейчас и будет делать это в будущем. Конечно, эта поддержка могла бы быть более сильной и более эффективной. Именно этого добиваются Петр Порошенко и руководство страны. Путин, в свою очередь, пытается приуменьшить эти старания. Его позиция — противоположна на 180 градусов. Конечно, он также хочет получить поддержку западных лидеров, однако это не так просто», — сказал эксперт.

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Вместе с тем, по мнению председателя правления Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука, нетерпение западных лидеров, а также их неудовлетворенность инициативами и ходом реформ в Украине, заставляют их самих идти на контакт с Россией, чтобы поскорее урегулировать конфликт. При этом руководству Украины, уверен эксперт, следует сконцентрироваться на проведении в государстве реформ, что будет куда более эффективным способом получения поддержки Запада.

«Такое впечатление, что между украинцами и россиянами началось некое соревнование относительно того, кто проведет больше встреч, кому окажут больше внимания. Однако нам не нужно соревноваться с Россией. Преимущество Украины состоит в реформах и в европейской интеграции страны. Именно на этих аспектах необходимо сконцентрироваться. Терпение наших зарубежных партнеров не безгранично», - сказал Филипчук.