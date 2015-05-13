Российский депутат объяснил, почему Путин напал на Украину, но не рискнет соваться в Беларусь

Такое мнение в интервью Апострофу высказал российский оппозиционер, псковский депутат Лев Шлосберг.

"Почему Путин обижается на Лукашенко, но терпит его выпады? Просто он знает характер Лукашенко: во-первых, пошлет на три буквы, а, во-вторых, поднимет войска", - пояснил он.

По его мнению, Лукашенко так же, как и Путин, держит власть в руках и никому не намерен ее отдавать.

Читайте такжеПутин хочет заставить Порошенко капитулировать - российский оппозиционер"Войти армией в Беларусь невозможно. Встанет вся страна. Я знаю настрой белорусского народа и знаю, на что способно белорусское общество, в том числе в вопросах защиты своей территории. Путин туда не сунется никогда. Это исключено, при любой ситуации. Он будет злиться, будет не пускать белорусские молочные и другие продукты на российский рынок, но он никогда не пойдет против Лукашенко и Беларуси, потому, что тот (как и сам Путин) держит власть в руках и никому не намерен её отдавать", - добавил политик.

"А в Украине в 2014 году было безвластие. Украинские элиты сами способствовали этому безвластию в существенной степени. Когда рушился президентский режим, ему на смену могли прийти только временно исполняющие обязанности, понимавшие временность и неустойчивость своего статуса. И выяснилось, что некому защищать Крым", - сравнил он ситуацию в Беларуси с Украиной перед аннексией Крыма.

Справка. Лев Шлосберг - российский политик, депутат Псковского областного Собрания депутатов от оппозиционной партии "Яблоко", главный редактор газеты "Псковская губерния", первой опубликовавшей данные о тайных захоронениях погибших в Украине псковских десантников.