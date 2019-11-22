Иванисова не смогут вернуть во фракцию, даже если он захочет – "Слуга народа"

Окончательное решение планируется принять на заседании фракции 2 декабря.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что народного депутата Романа Иванисова уже не смогут вернуть во фракцию, даже если он захочет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал в эфире радио "Новое время".

"Он (Иванисов - УНИАН) приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что окончательное решение в отношении Иванисова будет "формализовать" фракция на своем заседании 2 декабря.

Кроме того, депутат заметил: "У нас есть незакрытый, на самом деле, вопрос по Скороход и Полякову. То есть, оно проголосовано, но нам тоже надо формализовать это таким уж голосованием, подписями. И я думаю, что так же голосованием и подписями, пока у нас нет другого утвержденного порядка, мы будем осуществлять и в отношении Иванисова".

Как сообщал УНИАН, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодня судимость уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами, и факт (привлечение к уголовной ответственности Иванисова) подтвердился. "Но судимость была погашена и считается на данный момент, что лицо не является судимым", - сказал генпрокурор.

Позже в ГПУ уточнили, что "информация относительно подтверждение погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвучена сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной". В настоящее время идет соответствующая проверка, результаты которой обещают уведомить дополнительно.

По данным издания "Рівне вечірнє", Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, который действовал на то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако, 25 октября 1995 года милиция задержала повторно Иванисова. "По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцев лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительно-трудовых колоний общего режима", - говорится в сообщении.

Иванисов эти факты отрицает и разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости. Также он заявил о приостановке членства во фракции "Слуга народа" на время проверки.

21 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию вокруг Иванисова, отметил: "На него идет атака. Он, действительно, это неоднократно сообщал. Потому что он занимается антикоррупционными делами по янтарю в Ровенской области. Он говорит, что это заказ на него. Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить... Поэтому мы решили с ним: он сам, по собственной инициативе, выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет и вся страна увидит, что это был фейк, тогда мы заберем его обратно. Если это подтвердится, пусть он идет по своим делам, куда он захочет".