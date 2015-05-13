Луценко об отставке Авакова: коалиция не обсуждала этот вопрос
Отвечая на вопрос, готов ли он поставить свою подпись под требованием некоторых депутатов об отставке главы МВД, Луценко ответил отказом.
Коалиция совместно сформировала правительство и, соответственно, совместно должна принимать решение об изменении его первых лиц. Так председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко прокомментировал по просьбе журналистов инициативу о сборе подписей с требованием отправить в отставку министра внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Блока Петра Порошенко.
«Отставка любого из министров коалиционного правительства должна инициироваться после обсуждения соответствующего вопроса на совете коалиции», - отметил политик.
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Отвечая на вопрос, готов ли он поставить свою подпись под требованием некоторых депутатов, Луценко ответил отказом.
«Я готов сейчас ответить только за себя, потому что нет решения фракции.
Я не готов это подписывать. Тем более, на уровне коалиции этот вопрос не обсуждался», - уточнил Луценко.