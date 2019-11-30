Хорватия обещает сделать Украину приоритетом во время председательства в ЕС - Кулеба

Хорватия подтвердила настроенность и впредь решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины

Украина и Хорватия достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила служба вице-премьер-министра Украины Дмитрия Кулебы.

Во время рабочего визита в Хорватию вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом и председателем парламентского комитета хорватского Сабора по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем.

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По результатам визита Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России, говорит Кулеба.

Пленкович также принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину во время председательства Хорватии в Совете ЕС.

Стороны договорились, что до конца текущего года Хорватия профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих.

Правительство Хорватии вскоре назначит сопредседателя Совместной межправительственной украинский-хорватской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для активизации торговли и инвестиций между двумя странами.

В первом полугодии 2020 года Хорватия впервые в своей истории будет возглавлять Совет ЕС. Пленкович недавно представил приоритеты председательства: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; Европа, которая влияет. Среди задач приоритетного значения - продолжение политики расширения ЕС.

Кулеба также призвал премьер-министра и министра иностранных дел Хорватии поддержать стремление Украины присоединиться к "Инициативе трех морей", которая имеет взаимный интерес для нашего государства и стран Евросоюза.

Стороны согласились, что украинско-хорватское сотрудничество значительно усилит назначение посла Украины в Хорватии, которое должно состояться в ближайшее время. Вице-премьер-министр обратился с просьбой как можно быстрее назначить хорватского сопредседателя Комиссии, чтобы очередное заседание состоялось уже в начале следующего года.