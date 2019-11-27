США продолжат помогать Украине в борьбе с коррупцией – Помпео
Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине в борьбе с коррупцией.
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Deutsche Welle.
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"У нас очень четкая политика относительно Украины, и мы с успехом ее осуществляем... Мы настойчиво решаем долговременные проблемы этой страны - такие, как коррупция", - сказал он.
Относительно же информации о возможности вероятного вмешательства Украины в предвыборную кампанию в США в 2016 году Помпео заявил: "Каждый раз, когда появляется информация, которая указывает на то, что страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность пытаться расследовать это".
При этом он добавил, что знает, что "много стран" и негосударственные субъекты пытаются "подорвать американскую демократию".
Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.