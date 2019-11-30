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Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с двух должностей

00:56, 30 ноября 2019
Политика
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Зеленский уволил Сергея Кривоноса / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должностей главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

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Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко назначилзаместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса главой межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля 9 апреля 2019 года.

Кривинос стал заместителем секретаря СНБО вместо Игоря Гладковского, фигуранта скандала по хищениям в оборонной сфере.

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Теги: #СНБО Украины#Сергей Кривонос