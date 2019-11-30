Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с двух должностей

Заместитель секретаря СНБО больше не возглавляет межведомственную рабочую группу.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должностей главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Читайте такжеКлитину уволили из Мининфраструктуры после секс-скандала

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко назначилзаместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса главой межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля 9 апреля 2019 года.

Кривинос стал заместителем секретаря СНБО вместо Игоря Гладковского, фигуранта скандала по хищениям в оборонной сфере.