Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с двух должностей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должностей главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
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Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко назначилзаместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса главой межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля 9 апреля 2019 года.
Кривинос стал заместителем секретаря СНБО вместо Игоря Гладковского, фигуранта скандала по хищениям в оборонной сфере.