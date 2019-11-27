Рябошапка о сборе подписей за его отставку: отношусь к этому, как к проявлению демократии

Генпрокурор отметил, что не связывает сбор подписей за отставку с его работой на посту главы ГПУ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал инициативу его отставки, заявив, что относится к этому, как к проявлению демократии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос, как он относится к сбору подписей в Верховной Раде за его отставку с должности генпрокурора, Рябошапка ответил: «Прекрасно отношусь, отношусь к этому, как к проявлению демократии...кто-то чем-то недоволен, это народные депутаты, они имеют на это право».

Рябошапка отметил, что не связывает сбор подписей за отставку с его работой на посту генпрокурора.

«Я считаю, что я прекрасно работаю», - добавил он.

Как известно, 30 октября народный депутат от фракции "Слуга народа" Антон Поляков, которого 15 ноября исключили из фракции, сообщил в Facebook, что начался сбор подписей за отставку Рябошапки с должности генпрокурора Украины.

Другой народный депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский, комментируя информацию, заявил, что "присоединился к инициативе после закрытия дела против детектива НАБУ, который помогал Свинарчукам избежать ответственности".