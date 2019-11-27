Рябошапка анонсирует ряд следственных экспериментов по насилию на Майдане 5 лет назад

По словам генпрокурора, большинство производств по делам Майдана еще не завершены и большинство экспериментов можно было провести пять лет назад.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсирует проведение ряда следственных экспериментов по делам Майдана, которые связаны с применением насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве.

Читайте такжеРябошапка о передаче дел Майдана: инвентаризация завершается

«Сейчас мы решаем вопрос, чтобы следственные эксперименты проводить сейчас, не откладывая. Они связаны с событиями на Майдане, собственно с применением насилия. Какие же? Я не вижу возможности об этом говорить сейчас публично», - заявил он.

По словам Рябошапки, большинство производств по делам Майдана еще не завершены и большинство следственных экспериментов можно было провести пять лет назад.

«Большинство следственных экспериментов, которые мы будем сейчас делать - их можно было делать еще 5 лет назад, ничего особо сложного в этом нет, ни процессуальной сложности и воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения, условно говоря, на Майдане - где и кого, и как был избит, грубо говоря. Это можно было сделать еще 5 лет назад, а не на шестой год после тех событий», - отметил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований - 50, Национальному антикоррупционному бюро - 43. Остальные - Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

18 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в Управление расследования военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. По словам Трубы, на первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек.

Рябошапка сообщал, что в ГБР должны перейти около 27 следователей из ГПУ и, таким образом, общее количество следователей в «майдановских» делах в ГБР составит около 50 человек.