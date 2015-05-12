Мэр Ирпеня задекларировал в 2013 году 67 квартир - Чесно

Об этом свидетельствует опубликованная на сайте горсовета Ирпеня декларация за 2013 год, сообщает движение Чесно.

Согласно анализу декларации, Карплюк заплатил за квартиры почти 21 миллион.

Еще 11,8 млн гривен он потратил на приобретение нежилой недвижимости. В придачу ко всему Карплюк в 2013 году положил 4 млн гривен на счет в банке.

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По данным деклараций, мэр 50-тысячного города значительно опережает по объемам активов чиновников Киева.

Так, в собственности столичных депутатов, среди которых есть миллионеры-застройщики, максимум есть 6 квартир и 5 домов.

По количеству своих доходов, а это более 21 миллиона, которые он получил от продажи недвижимости, Карплюк занял бы 2-е место в Киеве. Он уступил бы разве миллионеру-УДАРовцу, тоже застройщику, Микитасю, но обогнал бы секретаря Киевсовета Алексея Резникова, пишет Чесно.

При этом общие расходы мэра Ирпеня на недвижимость составили почти 34 млн грн.