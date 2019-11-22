Трамп заявил, что Йованович не хотела вешать его портрет в кабинете

Это уже не первое словесное нападение Трампа на Йованович. Ранее он назвал позором публичные слушания Палаты представителей в рамках расследования импичмента, на которых она выступила.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отказывалась вешать его портрет в своем кабинете.

Об этом он рассказал на утреннем шоу на Fox News, передает BBC.

«Этот посол, о котором все так говорят, что она была замечательной, не повесила моё фото в посольстве», – сказал Трамп.

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Он добавил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани «не сказал ничего хорошего» о ней. Также Трамп отметил, что портрет президента в посольстве – обычная вещь, а Йованович была далеко не ангелом.

Это уже не первое словесное нападение Трампа на Йованович. Ранее он назвал позором публичные слушания Палаты представителей в рамках расследования импичмента, на которых она выступила.

«Очень печально видеть людей, которым не разрешено задавать вопросы. Я думаю, что это рассматривается как шутка. Происходящее является позором», – сказал он.

Жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей апеллировали к понятию quid pro quo (услуга за услугу) при описании предполагаемого давления команды Трампа на Украину с целью начать расследования против семьи Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года.

После первых публичных слушаний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в попытке подкупить Украину. По ее словам, глава Белого дома сам расписался в этом.