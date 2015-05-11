Порошенко на этой неделе поедет в Германию просить ЕС о миротворцах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге на военном полигоне “Десна” в Черниговской области.

“Во время наших встреч в Европе мы обсудим вопрос о введении под эгидой Совета безопасности ООН европейских сил безопасности миротворческой операции, которые позволят нам обеспечить выполнение Минских договоренностей.

Хочу еще раз подчеркнуть: миротворцы не являются каким-то отдельным проектом, миротворцы - это метод, чтобы обеспечить имплементацию Минских договоренностей”, - сказал Порошенко.

Также он добавил, что 8 мая во время переговоров с генсеком ООН Пан Ги Муном договорился об открытии в Украине офиса организации по координации действий с ОБСЕ, что также будет способствовать имплементации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеТуск заявил, что в Европе не рассматривают отправку миротворцев на Донбасс

Справка УНИАН. 18 февраля СНБО Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

По мнению Порошенко, лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Впоследствии Киев передал в Брюссель обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания международной миссии по поддержанию мира и стабильности на Донбассе.

21 апреля генсек ООН во время телефонного разговора с президентом Украины Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от решения Совета безопасности ООН.