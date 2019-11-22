В «Слуге народа» анонсировали проведение школы депутата «Трускавец-2»

Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от Слуги народа с пранкером Джокером.

В конце января 2020 года партия Слуга народа планирует провести повторную «школу депутата» для народных депутатов от политсилы в Верховной Раде.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава СН и первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от Слуги народа с пранкером Джокером.

«У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать „Трускавец-2“ где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт [цифровой грамотности] и пункт о декларировании», — сообщил Корниенко.

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Напомним, в конце июля 2019 года партия Слуга народа провела однонедельную «школу депутата» для своих представителей, избранных в Верховную Раду, за основу которой был взят Гарвардский курс преподавания для взрослых.

Для проведения интенсива был выбран самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Согласно недавно опубликованному отчету партии Слуга народу, курсы обошлись ей в 11,2 миллионов гривень.