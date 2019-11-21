Обвиняемому в штурме Майдана экс-главе СБУ Щеголеву вернули украинский паспорт – адвокат

Ранее суд отпустил Александра Щеголева под круглосуточный домашний арест.

20 ноября Шевченковский суд Киева вернул паспорт гражданина Украины бывшему начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, подозреваемому в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

Об этом рассказала адвокат семей Небесной Сотни Марина Лиличенко, сообщает "Громадское радио".

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По ее словам, суд вернул Щеголеву украинский паспорт, но не вернул заграничный.

Несмотря на это, по мнению адвоката, риск побега обвиняемого остается.

"Это уже не будет предохранителем – ему передвигаться по стране. И с украинским паспортом он может выехать в страны СНГ", – отметила Лиличенко.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие высокопоставленные чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Независимости 18 февраля 2014 года принял решение о проведении работниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди.

Щеголєву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

26 июня 2019 года суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который разрешил избирать альтернативные меры пресечения, кроме содержания под стражей лицам, которые подозреваются или обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Щеголев – единственный из высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.