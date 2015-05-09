Митрополит Онуфрий не встал при зачитывании имен Героев Украины в знак протеста против войны - УПЦ МП

Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на сайт митрополии.

"Во время речи Президента Украины Петра Порошенко присутствующие стоя приветствовали имена тех, кто был удостоен звания Героя Украины за участие в обороне Отечества на Востоке нашего государства. Блаженнейший Митрополит Онуфрий не отреагировал на эту речь так, как все другие гости и участники торжественного заседания, чтобы подчеркнуть - нужно немедленно прекратить войну!", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБалога считает, что духовенство УПЦ МП не имеет морального права игнорировать память о погибшихВ УПЦ Московского патриархата утверждают, что митрополит не раз выражал почтение ко всем героям, которые защищают украинские границы.

"Он не раз высказывал уважение ко всем героям, которые защищают украинские границы. Однако не может быть оправдания подкормке огня войны, которая почти ежедневно уносит жизни не только военных, но и беззащитных гражданских лиц Украины, в том числе детей. Они погибают по обе стороны от линии фронта. Их смерти никто не считает", - заявили в УПЦ МП.