США будут подавать апелляцию по вопросу экстрадиции Дмитрия Фирташа - народный депутат

Народный депутат Светлана Залищук на своей странице в Facebook сообщила, что США намерены подавать апелляцию на решение австрийского суда отказать в экстрадиции Дмитрия Фирташа.

«Только что это подтвердил американский посол на встрече украинских депутатов с делегацией конгресменов», - написала Залищук.

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Нардеп отметила, что отвечая на вопрос о шансах на успех Джефри Пайетт отметил, что процедуры в суде были «абсолютно несоотсветстующими».

США подають апеляцію щодо екстрадиції одіозного Фірташа. Щойно це підтвердив американський посол на зустрічі українських... Posted by Svitlana Zalishchuk on Friday, May 8, 2015

Как ранее сообщал Униан, Земельный суд Вены по уголовным делам отказал в запросе Минюста США об экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа.