Суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа
Земельный суд Вены по уголовным делам отказал в запросе Минюста США об экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа.
Соответствующее решение суд огласил вечером 30 апреля, пишет Украинская правда.
Как сообщил журналист The New York Times Дэвид Гершенгорн, решение суда об отказе в естрадиции было зачитано под "громкие аплодисменты", из-за чего суд попросил соблюдать тишину.
Как отмечает Гершенгорн, после объявления приговора суда Фирташ "улыбался с облегчением".
"Судья объяснил свое решение политической мотивированностью (дела), которая стала основой для отказа в экстрадиции, даже если имело место преступление", - добавил журналист.
По его словам, судья отметил, что "сомневается, существовали ли свидетели, приведенные властями США, по делу Фирташа: "Там просто не было достаточно доказательств".
Также Гершенгорн отметил: по словам судьи, США "явно не хотят видеть Кличко в руководстве (Украина), а Фирташ поддерживал его".
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Прокуратура Австрии подала апелляцию на отказ в экстрадиции Фирташа.
"Теперь Фирташ может покидать пределы Австрии, но он должен появиться, если суд вызовет его", - отметил судья.
Также, по словам судьи, США все еще могут предоставить дополнительные доказательства против Фирташа.
Как известно, 12 марта 2014 полиция Австрии арестовала Фирташа в Вене в связи с расследованием Федеральным бюро расследований США дела о коррупции индийских чиновников при реализации инвестиционного проекта в Индии в 2006 году, в котором Фирташ якобы участвовал.
США выдали запрос на экстрадицию подозреваемого.
21 марта 2014 австрийский суд освободил Фирташа под залог 125 млн евро.
Линию защиты на этом суде Фирташ и его адвокаты строят на якобы политических мотивах его преследования со стороны США.
Олигарх настаивает, что еще с 2012 года поддерживал Кличко, а также якобы сделал много для отстранения Януковича от власти.
По его словам, поддержка Кличко якобы не понравилось американцам и они начали его политическое преследование.
На суде 30 апреля присутствовали Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Михаил Папиев, Юрий Бойко, показания по режиме видеоконференции дал Виталий Кличко.