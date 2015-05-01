Суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа

Соответствующее решение суд огласил вечером 30 апреля, пишет Украинская правда.

Как сообщил журналист The New York Times Дэвид Гершенгорн, решение суда об отказе в естрадиции было зачитано под "громкие аплодисменты", из-за чего суд попросил соблюдать тишину.

Как отмечает Гершенгорн, после объявления приговора суда Фирташ "улыбался с облегчением".

"Судья объяснил свое решение политической мотивированностью (дела), которая стала основой для отказа в экстрадиции, даже если имело место преступление", - добавил журналист.

По его словам, судья отметил, что "сомневается, существовали ли свидетели, приведенные властями США, по делу Фирташа: "Там просто не было достаточно доказательств".

Также Гершенгорн отметил: по словам судьи, США "явно не хотят видеть Кличко в руководстве (Украина), а Фирташ поддерживал его".

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Прокуратура Австрии подала апелляцию на отказ в экстрадиции Фирташа.

"Теперь Фирташ может покидать пределы Австрии, но он должен появиться, если суд вызовет его", - отметил судья.

Также, по словам судьи, США все еще могут предоставить дополнительные доказательства против Фирташа.

Как известно, 12 марта 2014 полиция Австрии арестовала Фирташа в Вене в связи с расследованием Федеральным бюро расследований США дела о коррупции индийских чиновников при реализации инвестиционного проекта в Индии в 2006 году, в котором Фирташ якобы участвовал.

США выдали запрос на экстрадицию подозреваемого.

21 марта 2014 австрийский суд освободил Фирташа под залог 125 млн евро.

Линию защиты на этом суде Фирташ и его адвокаты строят на якобы политических мотивах его преследования со стороны США.

Олигарх настаивает, что еще с 2012 года поддерживал Кличко, а также якобы сделал много для отстранения Януковича от власти.

По его словам, поддержка Кличко якобы не понравилось американцам и они начали его политическое преследование.

На суде 30 апреля присутствовали Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Михаил Папиев, Юрий Бойко, показания по режиме видеоконференции дал Виталий Кличко.