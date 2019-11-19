Имитация заботы о народе: Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию

Президент подчеркивает, что «эпоха договорняков» закончилась навсегда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предлагала кадры из своей команды на «сладкие места» в органах государственной власти в обмен на поддержку партии «Слуга народа» в Верховной Раде.

Об этом президент сообщил в Facebook.

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«Есть очень старая украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», - заявил он.

Зеленский заметил, что вчера посмотрел программу «Свобода слова» на телеканале ICTV. «Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые «принесут инвестиции», - сообщил президент.

По его словам, он «хотел бы, чтобы все мы были честными до конца», и подтвердил, что Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на «сладкие» места.

«Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», - резюмировал Зеленский.

Как известно, Тимошенко в эфире «Свободы слова» на ICTV вечером 18 ноября заявила, что предлагала Зеленскому кадры из своей команды, которые могут привести в Украине «реальные инвестиции».