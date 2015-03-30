Разведка Литвы опасается, что Россия может применить "скрытые" военные методы

Такие оценки представлены в обнародованном в понедельник отчете Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, сообщает издание Delfi.

Департамент считает, что вероятность конвенционной войны в регионе Балтийского моря остается низкой, но "реальное применение Россией военной силы в Украине, постоянная демонстрация военной силы" негативно сказываются на ситуации с безопасностью Литвы.

"Россия пока не в силах начать военный конфликт против НАТО", - говорится в отчете.

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По мнению разведки, для стран Балтии "потенциально опасна так называемая "гибридная стратегия" России, которая предусматривает использование неконвенционных или скрытых военных средств".

"Не следует исключать, что Россия может решиться на применение этих средств против одного из членов Альянса в надежде, что НАТО не сможет реагировать своевременно и надлежащим образом через сложный механизм принятия решений и различные интересы стран-членов", - говорится в документе.

Военная разведка Литвы подчеркивает, что Россия последовательно увеличивает финансирование военной сферы, наращивает военную активность на западном стратегическом направлении.