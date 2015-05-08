Агрессивная политика России стоила жизни почти 7 тысячам украинцев – президент

Агрессивная политика России против Украины стоила жизни почти 7 тысячам мирных украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время торжественного заседания Верховной Рады, посвященного 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе, месту и роли украинского народа во Второй мировой войне.

«Агрессивная политика нашего соседа стоила жизни почти 7 тысячам мирных граждан Украины – это, кстати, данные ООН», - сказал президент.

По его словам, также в результате военного конфликта на Донбассе пропали без вести около тысячи человек.

Читайте такжеПорошенко: на Донбассе погибли 1675 украинских военных

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

На востоке Украины с середины апреля прошлого года продолжается антитеррористическая операция.