Верховная Рада собралась на торжественное заседание к 70-летию победы над фашизмом
12:35, 08 мая 2015Политика
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Депутаты Верховной Рады собрались на торжественное заседание, посвященное 70-й годовщине победы над нацизмом в Европе, месту и роли украинского народа во Второй мировой войне.
В Раде проходит торжественное заседание / скриншот видео
Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием парламента выступает военным оркестр, а также выстроился почетный караул.
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В сессионном зале собираются народные депутаты, на одежде которых прикреплены маки. Также в сессионном зале в первых рядах сидят ветераны Второй мировой войны.
Кроме того, в зале также присутствуют главы украинских церквей.
На табло транслируются военные фотографии, фото с лозунгами и логотип, посвященные празднику Победы.
На заседании ожидается выступление президента Петра Порошенко, который уже прибыл в сопровождении премьер-министра Арсения Яценюка в здание парламента.
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