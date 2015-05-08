Верховная Рада собралась на торжественное заседание к 70-летию победы над фашизмом

Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием парламента выступает военным оркестр, а также выстроился почетный караул.

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В сессионном зале собираются народные депутаты, на одежде которых прикреплены маки. Также в сессионном зале в первых рядах сидят ветераны Второй мировой войны.

Кроме того, в зале также присутствуют главы украинских церквей.

На табло транслируются военные фотографии, фото с лозунгами и логотип, посвященные празднику Победы.

На заседании ожидается выступление президента Петра Порошенко, который уже прибыл в сопровождении премьер-министра Арсения Яценюка в здание парламента.