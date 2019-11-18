Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять возврат украинских катеров

Следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача катеров все же осуществится.

Следователь по делу украинских моряков находится сейчас в оккупированной Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.

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Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов, передает радио Свобода. «Вопрос о передаче украинских судов поднимали еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и принимать участие в действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится», – сказал он.

До этого Полозов сообщал о том, что Россия после возвращения Украине захваченных у берегов Крыма военных кораблей должна прекратить уголовное дело против украинских моряков.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября пресс-служба пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщила, что захваченные Россией три украинских военных судна – буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" – уже отбуксировали из порта Керчь и передадут Украине 18 ноября.