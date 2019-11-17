Захваченные украинские боевые катера передадут Киеву в 60 милях от Одессы – СМИ

Россияне ведут корабли из оккупированной Керчи, об их состоянии ничего неизвестно.

Захваченные Россией Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вернут украинской стороне сегодня ночью или завтра утром.

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Как сообщает «Думская», встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Отмечается, что из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

Россияне ведут корабли из оккупированной Керчи. Об их состоянии ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вывели из акватории «Генмола» в Керчи в сопровождении российской береговой охраны.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдового буксира «Яны Капу» (A947) должно состояться до встречи в «нормандском формате».

В частности, по имеющейся информации, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris, произведенные в США), которые были установлены на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры с оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.