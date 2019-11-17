После возвращения Украине кораблей РФ должна прекратить уголовное дело против моряков – адвокат
После возвращения Украине захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовные дела против украинских моряков.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
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Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что РФ должна вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу». Прямо сейчас, заметил адвокат, корабли выводят из Керчи.
Ранее, добавил Полозов, Россия выполнила другой подпункт приказа суда, вернув в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.
После этого, по словам адвоката, России нужно выполнить еще один подпункт, а именно - прекратить производство по уголовному делу о незаконном пересечении границы группой лиц, ведь это является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и усложняет спор, который рассматривает Международный трибунал ООН по морскому праву.
Как сообщал УНИАН, в Пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что украинские суда, которые были захвачены в Керченском проливе, будут переданы Киеву завтра, 18 ноября.