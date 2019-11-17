После возвращения Украине кораблей РФ должна прекратить уголовное дело против моряков – адвокат

Это обстоятельство, пояснил Николай Полозов, усложняет спор, который рассматривает Международный трибунал ООН по морскому праву.

После возвращения Украине захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовные дела против украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что РФ должна вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу». Прямо сейчас, заметил адвокат, корабли выводят из Керчи.

Ранее, добавил Полозов, Россия выполнила другой подпункт приказа суда, вернув в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.

После этого, по словам адвоката, России нужно выполнить еще один подпункт, а именно - прекратить производство по уголовному делу о незаконном пересечении границы группой лиц, ведь это является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и усложняет спор, который рассматривает Международный трибунал ООН по морскому праву.

Как сообщал УНИАН, в Пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что украинские суда, которые были захвачены в Керченском проливе, будут переданы Киеву завтра, 18 ноября.