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После возвращения Украине кораблей РФ должна прекратить уголовное дело против моряков – адвокат

17:27, 17 ноября 2019
Политика
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В рамках обмена моряки вернулись в Украину / фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что РФ должна вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу». Прямо сейчас, заметил адвокат, корабли выводят из Керчи.

Ранее, добавил Полозов, Россия выполнила другой подпункт приказа суда, вернув в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.

После этого, по словам адвоката, России нужно выполнить еще один подпункт, а именно - прекратить производство по уголовному делу о незаконном пересечении границы группой лиц, ведь это является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и усложняет спор, который рассматривает Международный трибунал ООН по морскому праву.

Как сообщал УНИАН, в Пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что украинские суда, которые были захвачены в Керченском проливе, будут переданы Киеву завтра, 18 ноября.

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Теги: #Крым#Россия#корабли