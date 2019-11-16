Оккупационная власть аннексированного Крыма выставила на аукцион здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе

Стартовая цена - более 87 миллионов гривень.

Российские оккупационные власти Крыма выставили на торги здание Украинского государственного геолого-разведочного института в Симферополе.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

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Стартовая цена — 232,3 млн рублей (более 87 млн грн). Здание и семь подсобных помещений общей площадью 3 405 кв. м выставлены на торги одним лотом.

По информации из открытых источников, крымское отделение института — единственная в Украине отраслевая научно-исследовательская организация, которая выполняла научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии.

Крымское отделение Украинского государственного геолого-разведочного института было создано в 1956 году. С 2000 года оно находилось под управлением Министерства экологии и природных ресурсов Украины. До оккупации в нем работало 145 научных сотрудников, в том числе шесть докторов и 34 кандидата наук.

Аукцион состоится 9 декабря, а заявки принимают до 5 декабря.