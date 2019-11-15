Трамп в первом разговоре с Зеленским восхвалял украинок, принимавших участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

Президент США назвал участниц конкурса из Украины «прекрасными людьми».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским восхвалял украинок, которые принимали участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

Об этом говорится в опубликованной Белым домом стенограмме первого телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 21 апреля.

В частности, во время разговора Зеленский заявил, что «нет слова, которое бы могло описать нашу удивительную страну». Он сказал, что в Украине живут хорошие, теплые и дружественные люди, и в Украине очень вкусная еда. В этой связи Зеленский пригласил Трампа посетить Украину.

При этом Трамп согласился с этими словами в отношении Украины. «Я согласен с вами по поводу вашей страны», - сказал Трамп.

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Президент США заявил, что раньше, когда он владел конкурсом красоты «Мисс Вселенная», на этом конкурсе Украину всегда представляли «прекрасные люди».

«Украина всегда была очень хорошо представлена», - заявил Трамп.

При этом президент США сказал, что когда Зеленский вступит на свою должность и будет готов, он хочет его пригласить в Белый дом.

Зеленский поблагодарил за приглашение и принял его.

Также Трамп пожелал Зеленскому произнести хорошую речь после голосования во втором туре выборов.

При этом Зеленский пообещал, что будет работать над улучшением своего английского.