Опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского

Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которой Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля, в день выборов президента Украины.

Как сказано в документе, телефонный разговор длился 16 минут.

Разговор начался со слов Трампа, который поздравил Зеленского с "фантастическими выборами", а Зеленский поблагодарил за поздравление президента США и подчеркнул, что "ценит поздравление".

"Это были невероятные выборы", - заявил Трамп.

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Президент США сказал, что имеет многих друзей из Украины, которые ожидали, что Зеленский победит на выборах президента.

"У меня нет сомнений, что вы будете фантастическим президентом", - сказал Трамп.

При этом Зеленский сказал, что собирается все делать для украинского народа.

Также Зеленский сказал, что хочет пригласить Трампа, если это будет возможно, посетить его инаугурацию. "Я знаю, насколько вы заняты, но если для вас будет возможно посетить церемонию инаугурации, это будет прекрасно", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Трамп ответил, что рассмотрит этот вопрос и попросил назвать дату, а также пообещал, что США направят в Украину, как минимум, высокого представителя.

Как сообщал УНИАН, в апреле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор после второго тура выборов президента Украины. Президент США тогда поздравил Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, пожелал ему успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса.

В Белом доме сообщили, что также Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и выразил свою преданность общему взаимодействию с избранным президентом Зеленским и украинским народом для проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию.