МИД отреагировало на очередное вторжение "гумконвоя" РФ на Донбасс

Украинские дипломаты требуют от РФ неуклонно придерживаться международного права и законов Украины при отправке "гуманитарных конвоев".

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что выступило с нотой протеста к Российской Федерации из-за отправки на оккупированный Донбасс очередного "гумконвоя".

Об этом спикер МИД Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

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"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России во время организации т. наз. «гуманитарных конвоев» неукоснительно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - заявила Зеленко.

Как сообщила Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, 14 ноября в 6:45 (по московскому времени) на пограничный пункт пропуска «Донецк» прибыл российский конвой. Российскими таможенниками и пограничниками было проверено 14 транспортных средств, которые пересекли оккупированную часть украинско-российской границы с Донбассом. Все 14 транспортных средств вернулись в Россию в тот же день в 13:07.