МИД в октябре направило России три ноты протеста из-за "контрабандных конвоев" в ОРДЛО

Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что не оставляют без реагирования ни один противоправный шаг со стороны РФ в отношении Украины.

Министерство иностранных дел Украины в октябре направило Российской Федерации три ноты протеста в связи с незаконной отправкой так называемых "гуманитарных конвоев" на Донбасс.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

"Ни один противоправный шаг со стороны РФ в отношении Украины не остается без реагирования со стороны МИД. Все три контрабандных "конвоя" РФ, которые в октябре незаконно попали на временно оккупированную часть территории Украины, имели следствием ноту протеста российской стороне", - заявила Зеленко.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в МЧС России заявили об отправке на временно оккупированные территории Донбасса очередного «гуманитарного конвоя».

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявляли, что 24 октября конвой из 16 транспортных средств пересек неконтролируемый правительством Украины участок украинско-российской границы на Донбассе.

Также в ОБСЕ зафиксировали, что 25 октября конвой из 27 транспортных средств прибыл в российский пункт пропуска «Донецк». После проверки российскими пограничниками этот конвой двинулся на оккупированную территорию Украины.

Справка УНИАН. Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины к досмотру этих грузовиков не допускают.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».