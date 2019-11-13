Зеленский подписал закон о разоблачителях коррупции

Документ усовершенствует законодательство в сфере защиты обличителей коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции», который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, документ совершенствует законодательство в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

«Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним», - говорится в сообщении.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении, а также обеспечения государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

«Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развитию экономики и росту благосостояния граждан», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 17 октября.

Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко отметил, что нормы законопроекта выписаны так, что «это закон не об обличителях, а о стукачах».

По его оценке, анонимность и отсутствие требований к обличителям предоставлять источники получения информации о коррупционной деятельности может привести к повторению ситуации, которая была во времена СССР, когда соседи делали доносы на соседей из-за каких-то обид, когда будут предоставлять информацию, которая «кому пригрезилась, приснилась».

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко (фракция «Слуга народа»), заявила, что «это закон о защите обличителей»,

По ее словам, коррупция стала чрезвычайно большой проблемой для всего общества. По мнению Янченко, правоохранительные органы сегодня не могут самостоятельно преодолеть коррупцию.

«Поэтому мы вводим дополнительную юридическую защиту, дополнительные гарантии для обличителей ...», - добавила Янченко.