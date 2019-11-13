Посольство США призывает Россию освободить незаконно осужденных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Американские дипломаты осуждают политически мотивированный приговор.

Посольство США в Украине призывает Россию немедленно освободить незаконно осужденных шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter. "Мы решительно осуждаем политически мотивированный приговор о длительном тюремном заключении для шестерых крымских татар. Мы призываем Россию немедленно освободить этих шесть человек и всех остальных украинских политических заключенных", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов дела к отбыванию наказания в колонии строгого режима. В частности, Муслима Алиева и Энвера Бекирова приговорили к 19 и 18 годам колонии, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука - к 12 годам, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова - к 7 и 8 годам колонии соответственно.

Фигуранты «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» были арестованы в 2016 году.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими". В Украине деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена.

МИД Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию из-за неправомерного осуждения шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".