Тимошенко требует от Черновецкого погасить долг перед пенсионерами

Блок Юлии Тимошенко отрицает обвинения Киевской городской государственной администрации в том, что Государственное казначейство Украины по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отказывается перечислить средства на выплату ежемесячной адресной материальной помощи почти 600 тысячам малообеспеченных киевлян.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Киевской городской организации БЮТ.

“Заявления о том, что якобы Государственное казначейство не дает властям Киева денег для осуществления социальных выплат накануне пасхальных и майских праздников, и якобы руководствуется при этом указанием Кабинета Министров Украины, не имеют под собой никаких оснований”, – говорится в заявлении.

В БЮТ утверждают, что никаких поручений Госказнечейству, о которых заявляют представители КГГА, премьер-министр не давала.

Вместе с тем, заявляют в Киевской городской организации БЮТ, премьер-министр требует от Киевской городской государственной администрации безотлагательно погасить долги по пенсиям перед 600 тысячами пенсионеров столицы. Также Ю.ТИМОШЕНКО поручила Госказначейству обеспечить и проконтролировать выполнение погашения задолженности.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ 2 апреля заявила, что Государственное казначейство Украины по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО запретило перечислить средства Киевской городской дирекции УГППС «Укрпошта», в связи с чем около 600 тыс. получателей разных видов помощи (пенсионеры, инвалиды, одинокие матери) не могут получить ежемесячную единовременную адресную материальную помощь, которая должна выплачиваться с 2 апреля.

*** Средства бюджета Киева размещаются на счетах казначейства. Деятельность Государственного казначейства координируется Кабинетом Министров Украины через министра финансов Украины.