Стало известно, на каком этапе находятся переговоры с РФ о возвращении украинских кораблей

По словам Елены Зеркаль, на данный момент представители Украины и России ведут переговоры об определение места, в котором можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года корабли.

Представители Украины и России ведут переговоры по определению места, в котором можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года три украинских корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила на брифинге в Киеве.

"Относительно кораблей, насколько я понимаю, продолжается дискуссия о том, в каком именно месте мы сможем получить от Российской Федерации наши корабли, и как это будет происходить. Пока работа еще продолжается", - сказала Зеркаль.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

В начале октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года.