Вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России

Вице-спикер отметила, что Мазур "стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола".

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская уверяет, что задержание активиста и участника войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

Читайте такжеВ Польше по запросу России задержали украинского активиста и добровольца Игоря Мазура (видео)

Об этом вице-спикер написала на своей странице в соцсети. "Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим выполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, Грузии и Чечни стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола", - написала она.

Гошевская отметила, что это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. "Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария", - подчеркнула Гошевская.

Она отметила, что Польша сделала то, что должна была сделать. "Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации. Мы уже много чего знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура относительно российских обвинений", написала вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь". Позже с ним встретился украинский консул. МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев. В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.